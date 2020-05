“Attentati intimidatori”, De Michele indagato per simulazione di reato

CASERTA – Il giornalista Mario De Michele indagato per simulazione di reato. Il direttore del giornale online, “Campania Notizie”, ha ricevuto l’avviso di garanzia venerdì scorso e una perquisizione presso la sua abitazione a Cesa.

Il 4 maggio ci fu un ultimo attentato, furono sparati dei colpi di pistola. La Dda di Napoli che segue le indagini su De Michele, scortato dalle forze dell’ordine, ha scoperto che quei colpi di pistola contro la sua casa li aveva sparati lui. Il sostituto procuratore Fabrizio Vanorio del pool anticamorra, è stata seguita anche in prima persona dal Procuratore Gianni Melillo e dal suo aggiunto Luigi Frunzio. Indagini in corso anche sul precedente attentato, quello denunciato da De Michele lo scorso Novembre: raccontò di essere stato inseguito e sparato da uomini armati, episodio raccontato anche dal programma televisivo ‘Le Iene’. Nella sua auto furono trovati almeno 10 colpi di arma da fuoco. Ora l’indagine comparerà i colpi di pistola per capire se è stata la stessa arma a sparare.

Il giornalista ieri ha pubblicato un editoriale nel quale annuncia un “passo di lato” e spiega di essere “stremato sotto il profilo mentale e fisico”, ammettendo di aver “commesso qualche errore, alcuni gravi, imperdonabili””.

Intanto i sindacati Fnsi e Sugc, si costituiscono come parte civile: “Attendiamo le conclusioni dell’inchiesta, ma se davvero Mario De Michele ha finto di aver subito un attentato, non solo va revocata la scorta, ma deve essere sanzionato dall’Ordine per aver preso in giro chi rischia davvero, soprattutto in un territorio ad alta densità criminale come quello di Caserta, dove, per le minacce dei Casalesi, ci sono ben 4 cronisti sotto scorta.

De Michele è indagato dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli per calunnia e per detenzione di armi da fuoco perché, in concorso con un ex consigliere comunale di Orta di Atella, avrebbe simulato i due attentati subiti il 14 novembre e il 5 maggio scorsi.

Fin dal primo momento avevamo chiesto alle autorità competenti di indagare in ogni direzione per appurare la verità sugli attentati, nella consapevolezza che solo un’inchiesta scrupolosa avrebbe potuto chiarire se c’era effettivamente la necessità di una tutela da parte dello Stato. E chiederemo oggi stesso all’Osservatorio sui cronisti minacciati presso il Ministero dell’Interno le loro valutazioni sul caso di De Michele e di segnalarci qualsiasi eventuale caso di simulazione o di procurato allarme. A tutela dei colleghi minacciati e impegnati sul territorio e più volte presi di mira dallo stesso De Michele sul suo sito internet il Sindacato si costituirà nel processo come parte civile”. È quanto affermano la Federazione nazionale della Stampa italiana e il Sindacato unitario giornalisti della Campania.

