Attore americano spara alla moglie con la figlioletta in braccio poi si suicida

USA – Lutto nel mondo del cinema americano. Infatti nella notte si è spento Hagen Mills, attore di solamente 29 anni, noto per le sue performance in “Baskets“, “Swedish Dicks” e “Justified“. L’attore nella notte ha prima provato a sparare la moglie, con in braccio la piccola figlia di 4 anni e poi si è suicidato.

Il tutto è successo nella casa della madre della moglie, nella piccola contea del Mayfield in Kentucky. Appena arrivato in casa, Hagen ha provato a sparare alla compagna, Erica Price. L’attore ha provato ad uccidere la compagna con un colpo di pistola. Così dopo il colpo a quella che era la sua moglie, Hagen si è puntato la pistola alla tempia esplodendo un colpo, togliendosi la vita.

Adesso Erica Price è in ospedale per accertamenti, ma non è in pericolo di vita. Fortunatamente nella sparatoria non sono stati coinvolti nè la madre di Erica, nè la piccola bimba di 4 anni.

La polizia di Mayfield ha provato a ricostruire la scena. Secondo lo sceriffo della piccola Contea, Mills avrebbe colpito la moglie dopo essere entrata in casa, e successivamente avrebbe rivolto la pistola verso se stesso.

LA CARRIERA DI MILLS

L’attore Hagen Mills ha iniziato la sua carriera nel 2011. Ma il vero successo è arrivato solamente nel 2016, prima recitando nei panni di Lucky in “Renoir” e poi interpretando una parte nella black comedy “Baskets“. Proprio enlla black comedy recita come gemello del famoso attore Zach Galifianakis.

Nel 2013, invece ha debuttato al cinema interpretando Buck Barrow nel film “Bonnie & Clyde: Justified“. Secondo alcune indiscrezioni era pronto a tornare sul grande schermo con un ruolo nel nuovo horror in uscita ad agosto, “Starlight“.

Secondo le persone vicine all’attore, Hagen non godeva di buona salute nè di buona fortuna sul lavoro. Da tempo aveva deciso di impostare tutti i suoi social network su “privato”. L’ultimo tweet, invece, risale a Febbraio 2017 in cui affermava: “Sono solo un ragazzo ignorante di campagna, ma ho scoperto che funziona“.