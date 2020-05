Aversa, sorpreso a vendere crack: Carabinieri arrestano 46enne

I militari dell’Arma hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio





AVERSA – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aversa (CE), in quel centro, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, di P.V. cl. 1974, residente ad Aversa, in atto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS.

L’uomo è stato sorpreso e bloccato mentre tentava di cedere sostanza stupefacente di tipo crack ad un acquirente. A seguito della perquisizione personale sono stati rinvenuti, nella sua disponibilità, 2 involucri contenenti la sostanza stupefacente del medesimo tipo e la somma di euro 30 ritenuta provento dell’attività illecita.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

P.V. è stato accompagnato ai domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

IMMAGINE DI REPERTORIO