MARCIANISE – Aveva ucciso l’amante del marito: arrestata nuovamente la moglie del boss. Questa mattina gli uomini della squadra mobile di Caserta guidati dal dottore Corazzini stanno eseguendo un ordine di carcerazione per una figura storica del clan dei Mazzacane, Maria Buttone (a destra in foto), moglie di Domenico Belforte. La donna è stata prelevata presso la sua abitazione, disposto il carcere.

A fine dicembre era salita alla ribalta per via dell’omicidio dell’amante del marito. Ed è questo il motivo dell’arresto.

Buttone è finita nuovamente in manette perchè condannata per l’omicidio dell’amante del boss Domenico “Mimì” Belforte, la giovane casertana Angela Gentile. Per Maria Buttone il pm chiese l’ergastolo e lo scorso 19 dicembre la Corte d’Assise inflisse il carcere a vita a lei e 30 anni di reclusione al marito per quell’incredibile caso di lupara bianca.

Della Gentile – come riporta edizionecaserta.it – si sono perse le tracce dal 28 ottobre 1991. La donna, vittima di lupara bianca, ha anche avuto una figlia da Belforte, che era stata cresciuta proprio in casa del boss. Sua madre ha però avuto una relazione con Belforte prima del matrimonio tra il padrino di camorra e la Buttone. La Gentile accompagnò la figlia a scuola ma non andò mai a riprenderla e i familiari denunciarono il caso soltanto tre giorni dopo perchè pensavano che la sorella fosse in Germania.

Maria Buttone era libera da un anno e mezzo: era stata infatti scarcerata nel dicembre 2016 dopo cinque anni di detenzione in cella e nel novembre 2019 era tornata libera dopo un periodo agli arresti domiciliari. Era stata una delle prime donne a finire al carcere duro. Accusata con l’accusa di partecipazione al clan. Dopo aver espiato la pena tornò a Marcianise.