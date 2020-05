By Giovanna Iazzetta

Bacoli, identificato il cadavere trovato in spiaggia: è un 26enne





BACOLI – Cadavere ritrovato sulle spiagge di Bacoli lo scorso 29 aprile dai Carabinieri, oggi ha un nome. Si chiama Semen Hrybovych, muratore 26enne.

Ad identificarlo è stata la trasmissione ‘Chi l’ha visto’. Il corpo era stato ritrovato in mare e la Procura della Repubblica aveva diffuso la foto del tatuaggio per il riconoscimento. Quel tatuaggio, mostrato nell’appello all’interno del programma di Rai 3 sembra coincidere con la foto diffusa. Di origine ucraina era arrivato in Italia nel 2015

