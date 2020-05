Barista napoletano porta caffè agli agenti in coda al Banco dei Pegni: sanzionato

Lo stesso, però, non vale per gli agenti che si trovavano in strada per assicurare che la gente in coda mantenesse le distanze di sicurezza. “Sono uscito dal bar e ho portato i tre caffè che mi erano stati ordinati dal direttore che evidentemente aveva deciso di offrirne uno agli agenti – continua Giuseppe – quando sono tornato nel bar sono stato seguito da due vigilesse in borghese che mi hanno multato”.

La beffa si è rivelata doppia perché il commerciante ha deciso di aprire soltanto il 4 maggio: “Avrei potuto organizzarmi per le consegne a domicilio da molto prima ma visto che la mia clientela è fatta soprattutto dagli impiegati degli uffici, ho deciso di aspettare che riaprissero almeno in parte”. E aggiunge: “Di sicuro farò ricorso contro questa multa assurda che affonda il coltello nella piaga in una situazione già drammatica. Siamo chiusi da mesi e stiamo cercando in qualche modo di rialzare la testa rispettando tutte le regole”.