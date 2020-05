By Ciro De Liddo

Il giovane è stato condotto in carcere

Beccato a spacciare hashish: 26enne finisce in manette





CASERTA – Beccato a spacciare hashish: 26enne finisce in manette.

In Caserta, durante la notte i carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia, hanno tratto in arresto, per il reato di detenzione ai fini di spaccio Z.Y. cl 94, ucraino, residente a Caserta.

I militari dell’Arma lo hanno sorpreso in via curie mentre cedeva, a persona segnalata alla Prefettura quale assuntore di stupefacente, una dose da 2 gr. di hashish in cambio della somma di 10,00 euro.

A seguito di successiva perquisizione domiciliare i carabinieri hanno rinvenuto, occultati nella cucina, 272 gr. di hashish suddivisi in n.3 panetti nonché materiale da taglio e confezionamento. L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

