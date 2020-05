Blitz antidroga dei carabinieri: trovata pistola del clan

SAN FELICE A CANCELLO – Questa mattina i carabinieri del comando di Caserta hanno effettuato un blitz antidroga nella frazione Cave: durante l’operazione, è stata trovata una pistola in alcuni ruderi abbandonati vicino la casa della madre di alcuni importanti pregiudicati con precedenti per spaccio.

La pistola è stata sequestrata e sarà inviata al RIS per i vari esami: bisognerà attestare se sia stata utilizzata per compiere atti criminali.

I carabinieri hanno ricevuto una soffiata arrivata da qualcuno residente nella zona centro nord del paese. La presenza di questa pistola conferma che è in atto una faida per il predominio dello spaccio di stupefacenti e non si esclude che per regolare qualche conto qualcuno sia disposto anche ad usare armi.

