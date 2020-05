Blitz dei Carabinieri: arrestato “O’ Nirone”, diversi i precedenti a suo carico

By redazione

I militari dell’Arma si sono presentati a casa sua ed hanno atteso che rientrasse per poi bloccarlo





SAN FELICE A CANCELLO (CE) – Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19, i Carabinieri della compagnia di Maddaloni hanno arrestato un pregiudicato della frazione San Marco Trotti con diversi precedenti per furto e maltrattamenti. Il suo nome è Domenico Perrotta, soprannominato O’ Nirone. L’operazione – come riporta il sito edizionecaserta.it – è scattata verso le ore 19 e a metterla in atto sono stati i carabinieri della stazione Cancello Scalo.

I militari dell’Arma si sono presentati a casa sua, nella zona via Fiume/via San Marco, ed hanno atteso che rientrasse, lo hanno bloccato e posto in stato di fermo.

Diversi gli episodi di cui è stato protagonista l’uomo, che è stato condotto presso la compagnia calatina in via Appia poco prima delle ore 20 di questa sera; Perrotta è stato colpito da ordinanza della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, probabile quindi che si tratti di maltrattamenti continuati. Si tratta di un’operazione che era nell’aria da un po’.