Bonus emergenza Coronavirus per i disoccupati: gli aiuti previsti nel Decreto Maggio

ITALIA – Bonus per fronteggiare l’emergenza Coronavirus in arrivo anche per i disoccupati: il Decreto Cura Italia di marzo non ha previsto aiuti per coloro che non dispongono di un lavoro (tranne che per i lavoratori stagionali). Solo grazie all’intervento delle Regioni, è stato possibile aiutare diverse famiglie in difficoltà economica. Con il Decreto Maggio, in fase di approvazione, dovrebbero essere concessi aiuti anche a questa categoria: attualmente, infatti, risulta ancora più complicato cercare un impiego per chi non ne dispone.

Come riporta il sito “Money.it”, per i disoccupati sono previste la proroga della Naspi e l’introduzione del nuovo reddito di emergenza. Dovrebbe essere riconosciuto un bonus di due mensilità a coloro che in questi mesi hanno smesso di percepire la Naspi o la Dis-Coll (l’indennità per disoccupazione riconosciuta alla cessazione di un rapporto di Co.Co.Co.). Nel dettaglio, nel testo del nuovo decreto, si legge che per coloro la cui fruizione di Naspi e Dis-Coll sia terminata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020 scatta una proroga di due mensilità. Questo vale per coloro che non hanno beneficiato degli altri bonus. L’importo riconosciuto per ogni mensilità aggiuntiva sarà pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.