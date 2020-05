Boss ai domiciliari: venerdì 8 maggio un convegno sull’emergenza criminale

By Alessandra Chianese

NAPOLI – Venerdì 8 maggio, alle ore 17, si terrà un convegno tramite piattaforma Zoom per discutere in merito alla questione dei boss ai domiciliari. Decisione presa a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus che ha creato disagi anche nelle carceri: una delle conseguenze che ha fatto discutere è stata la decisione di far uscire boss condannati al 41 bis, creando una vera e propria emergenza criminale.

Il convegno sarà introdotto da Renato Briganti, professore di Diritto Costituzionale presso la Federico II e moderato da Giovanni Conzo, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento. Interverranno Salvatore Borsellino, Maria Vittoria De Simone, Antonio D’Amato e Nicola Morra.

Si discuterà del fatto che la diffusione del Coronavirus abbia indubbiamente determinato una crisi sociale ed economica ma anche una vera e propria emergenza criminale, minando a quelle che sono state le lotte dell’antimafia contro la criminalità organizzata, costate spesso la vita di magistrati, forze dell’ordine e testimoni innocenti.

La partecipazione al convegno è gratuita. Verrà adoperata la piattaforma Zoom.

Per partecipare al convegno, basta cliccare sul seguente link https://us02web.zoom.us/j/82453148603

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK