Bottiglia di vetro lanciata contro l’abitazione di Silvia Romano: interviene la polizia

MILANO – Attimi di paura a Milano: una bottiglia di vetro è stata scagliata per poi fracassarsi contro la finestra di uno dei vicini di Silvia Romano, la cooperante 25enne, rientrata in Italia dopo 18 mesi di sequestro in Kenya e Somalia. I vicini che abitano al primo piano dello stabile di via Casoretto hanno chiesto l’intervento della polizia: la famiglia, che abita al piano di sotto rispetto all’appartamento della ragazza, ha raccontato di aver trovato alcuni cocci di bottiglia vicino alla finestra che si affaccia sulla strada.

Si tratta della finestra che si trova sotto quella dalla quale lunedì pomeriggio Silvia Romano si è affacciata per salutare amici e sostenitori, dopo il suo rientro a Milano. Sul posto è arrivata anche la polizia scientifica per analizzare i frammenti di vetro, risultati essere i cocci di una bottiglia di birra, mentre altri agenti hanno ascoltato le persone che vivono nell’appartamento.

Non è ancora chiaro quando sia stata lanciata la bottiglia, ma i vicini hanno raccontato che sicuramente si tratta di qualcosa scagliato dall’esterno. In questo caso potrebbe trattarsi di qualche gesto mirato contro l’abitazione della cooperante. Un episodio inquietante, che si verifica dopo le minacce di morte espresse via social in questi giorni: su questa vicenda, infatti, è stata aperta infatti un’inchiesta per minacce aggravate.

