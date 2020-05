Camorra, scarcerato Patrizio Bosti, boss dei Contini: coi clan Mallardo e Licciardi ai vertici dell’Alleanza di Secondigliano

Ha ricevuto dallo Stato anche un assegno da circa 2.600 euro per il “trattamento inumano” dietro le sbarre, dovuto al sovraffollamento o ad altre problematiche come carenze igieniche





PARMA/NAPOLI – E’ stato scarcerato Patrizio Bosti. Il 62enne, soprannominato “O’ Patrizio”, era considerato lo storico boss del rione Amicizia e considerato ai vertici del cartello dell’Alleanza di Secondigliano. Bosti sarebbe dovuto uscire dal carcere nel 2023, ma è stato liberato con quasi tre anni di anticipo e con un risarcimento: lo Stato – come riporta fanpage.it – gli ha staccato un assegno da circa 2.600 euro per il “trattamento inumano” dietro le sbarre, dovuto al sovraffollamento o ad altre problematiche come carenze igieniche. Il boss, 62 anni, ha quindi potuto lasciare un paio di giorni fa il carcere di Parma, dove era rinchiuso in regime di 41 bis, e fare ritorno a casa, dove dovrà scontare altri 9 anni in libertà vigilata.

Bosti era detenuto ininterrottamente dal 2008, quando fu arrestato dai carabinieri a Girona, in Spagna, dopo tre anni di latitanza. La scarcerazione in anticipo è arrivata ai sensi della legge Gozzini ma anche della norma, introdotta nel 2014, che prevede ulteriori benefici per i detenuti.

Il boss è considerato ai vertici della cosiddetta “Alleanza di Secondigliano”, cartello camorristico che riunisce i clan Mallardo, Licciardi e Contini (con i vari sottogruppi ed emanazioni) e costituisce uno dei due macro gruppi della camorra napoletana, insieme ai rivali dei Mazzarella. Complessivamente ha scontato 30 anni di reclusione, per associazione per delinquere, estorsione, concorso in omicidio e altri reati, tutti con l’aggravante mafiosa.