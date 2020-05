Campania, allerta in zona rossa: c’è un nuovo positivo al Covid-19

LETINO (CE) – E’ di un cittadino sottoposto all’esame sabato il tampone positivo annunciato ieri dal bollettino dell’Asl di Caserta e che porta al 14 il numero dei positivi a Letino, paese dichiarato proprio quel giorno zona rossa dal governatore Vincenzo De Luca.

In quel momento i casi in città erano 13: ai 3 già conosciuti (2 dei quali di infermieri) si erano aggiunti 10 contagiati in un solo giorno, stanati grazie ai tamponi a tappeto chiesti dall’amministrazione Orsi in sinergia con l’Asl.

Tutti gli altri tamponi prelevati sabato sono risultati negativi come spiegato dall’amministrazione comunale che fa trasparire ottimismo: “Sabato 16 Maggio, sono stati eseguiti la maggior parte dei tamponi e analisi sierologiche alla cittadinanza. Attendiamo fiduciosi gli esiti della giornata di domenica”.

