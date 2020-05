Campania, bonus 500 euro alle famiglie: la lista dei beneficiari

CAMPANIA – Approvate 28 mila domande per il bonus di 500 euro Con le Famiglie promosso dalla Regione Campania, guidata da Vincenzo De Luca, per sostenere i nuclei familiari in difficoltà. La presentazione delle domande per accedere ai contributi previsti dall’avviso si è chiusa alle ore 24 del giorno 7 maggio 2020.

DI COSA SI TRATTA

Si tratta di misure straordinarie di sostegno alle famiglie residenti in Campania per l’accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza covid-19.

QUANDO E COME SARA’ EROGATO

Dopo che sarà definito tutto il percorso normativo con Poste Italiane, la regione comunicherà come i beneficiari potranno ritirare il contributo economico che spetta a loro.

