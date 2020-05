Campania, da lunedì si potrà correre: le regole da rispettare

CAMPANIA – Da lunedì 11 maggio si potrà correre e fare attività sportiva individuale a tutte le ore nei luoghi pubblici, ma solo la mattina in determinati spazi, come sul Lungomare, nei parchi pubblici e nelle ville dalle 5,30 alle 8,30 del mattino. Nuove regole per fare attività fisica all’aperto in Campania da lunedì 11 maggio e fino al 17 maggio. Il governatore Vincenzo De Luca con una ordinanza firmata nella serata di eiri ha modificato orari e modalità per fare jogging o altre attività sportive individuali. La nuova ordinanza numero 45, quindi, va a modificare in parte le precedenti ordinanze emesse da Palazzo Santa Lucia in merito alla Fase 2.

TESTO ORDINANZA

Da lunedì 11 maggio, quindi, è consentito svolgere attività sportiva individuale:

Dalle ore 5,30 alle ore 8,30 sui lungomare, nelle ville, nei giardini e parchi pubblici e aperti al pubblico, a meno che non siano destinati dai Comuni all’esclusiva fruizione da parte degli sportivi, nel qual caso è consentito senza limiti di orario o secondo gli orari previsti nei relativi provvedimenti comunali.

Senza limiti di orario nelle altre aree pubbliche o aperte al pubblico, ma con obbligo di interrompere l’attività in caso di presenza ovvero di afflusso di persone in misura tale da determinare rischi di assembramento.

È fatto, in ogni caso, obbligo di rispetto della distanza minima di due metri da qualsiasi altra persona, tranne che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente e di uso della mascherina per le attività per le quali detto uso sia compatibile. Per le altre, è comunque fatto obbligo di portarla con se’ e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone