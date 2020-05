Campania, De Luca: “Ex zone rosse escluse dal fondo Covid. E’ sconcertante”

By redazione

CAMPANIA – Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania, ha espresso il suo disappunto per l’esclusione delle ex zone rosse dal fondo d’emergenza Covid. In un post sulle proprie pagine social:

“E’ sconcertante che si sia solo immaginato di escludere le ex zone rosse (Vallo di Diano, area Ariano Irpino) dal Fondo dedicato alle aree colpite gravemente dell’emergenza Covid. Chiediamo che si corregga immediatamente questa disposizione da parte del Governo”

