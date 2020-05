Campania, De Luca: “Lunedì erogazioni bonus per famiglie con figli disabili”

CAMPANIA – De Luca durante la conferenza di ieri ha fornito dei chiarimenti riguardo all’aumento delle pensioni fino a 1000 euro.

Il governatore ha dichiarato: “Stiamo lavorando con l’Inps per far arrivare a fine maggio e fino giugno l’aumento delle pensioni al minimo fino a 1000 euro. Da lunedì faremo erogare bonus per famiglie che hanno bambini disabili, alle quali daremo un bonus di 600 euro. Da metà maggio contributo da 500 euro alle famiglie con Isee sotto i 20 mila euro. Siamo pienamente nella Fase 2 della ripresa economica e dell’avvio alla normalità. La Campania è diventata un modello di efficacia per la ripresa economica, dopo essere stato modello sanitario. La Regione Campania è l’unica istituzione che in 3 settimane fa arrivare i soldi alle imprese e alle famiglie”.

