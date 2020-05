Campania Fase 2, De Luca: “Mascherine obbligatorie, chi non le indossa è una bestia”

CAMPANIA – “Per la Fase 2 in Campania lavoreremo in questo modo, faremo verifiche ogni 14 giorni. Il governo ha dato appuntamento al 18 maggio perché i tempi di incubazione del virus sono di due settimane. Noi abbiamo il dovere ogni due settimane la verifica della situazione. Dobbiamo capire se ci sono state le conseguenze sulle decisioni prese. Se riemerge il contagio dobbiamo avere la capacità di intervenire subito” ha detto detto De Luca durante la diretta Facebook

Sulla Fase 2 il governatore ha chiesto:”Da oggi c’è l’obbligo di indossare le mascherine per chi non lo rispetta ci saranno sanzioni”. De Luca inoltre chiede responsabilità agli italiani: “Se qualcuno pensa che noi il mese di Maggio torniamo come 6 mesi fa non ha capito niente è cambiato il mondo. Se non abbiamo senso di responsabilità individuale per L’italia si apre la strada verso una tragedia azionale. Questa è una fase estremamente difficile, che noi riusciremo a governare solo se ci sarà senso di responsabilità da parte di ogni cittadino. Fino a che non avremmo il vaccino noi dovremmo fare i conti con il virus e abituarci ad un altro modo di vivere.”