Campionato di Serie A verso la ripresa. Palla al centro il 13 giugno

ITALIA – Arrivano importanti notizie in merito alla ripresa del campionato di Serie A. E’ ufficiale, ormai, la ripartenza degli allenamenti collettivi dal 18 maggio: la FIGC ha accolto tutte le osservazione del comitato tecnico scientifico. Queste le parole del Ministro dello Sport, Spadafora, nella propria informativa alla Camera: “Pochi minuti fa ho ricevuto la lettera da Gravina, presidente della FIGC, in cui ha reso noto di avere accolto tutte le osservazioni del Comitato Tecnico Scientifico, riadattando il protocollo e consentendo a riprendere gli allenamenti dal 18 di maggio”. Le modifiche richieste dal Cts e accettate dalla Figc riguardano la quarantena delle squadre in caso di nuovi positivi, la responsabilità dei medici sportivi e la necessità che i tamponi non vadano a discapito dei cittadini.

Contestualmente, la Lega di Serie A, che si è riunita oggi in Assemblea, ha proposto il 13 giugno come data di ripartenza del campionato. Una data che era filtrata, comunque, anche nei giorni scorsi e che permetterebbe di concludere i campionati entro il 2 agosto, come imposto dalla Uefa, e di completare anche la Coppa Italia con le due semifinali di ritorno e la finale di Roma.

Ecco il comunicato: “L’Assemblea della Lega Serie A si è riunita oggi con tutte le Società presenti e collegate in video conferenza. La Lega Serie A ribadisce, nel rapporto con i licenziatari dei diritti audiovisivi 2018-2021, la necessità del rispetto delle scadenze di pagamento previste dai contratti per mantenere con gli stessi un rapporto costruttivo. Per quanto riguarda la ripresa dell’attività sportiva è stata indicata, in ossequio alle decisioni del Governo e in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori, la data del 13 giugno per la ripresa del campionato. L’Assemblea ha inoltre indicato il Dott. Nanni della Società Bologna per rappresentare nella Commissione medico scientifica della Figc le istanze delle Società, che saranno previamente informate in sede assembleare”.

