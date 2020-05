By redazione

Un militare è stato medicato in ospedale. Le accuse di lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale

Carabinieri controllano rom in assembramento e vengono aggrediti: 2 arresti





ISERNIA – Lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Sono i reati contestati dai carabinieri del Nor e della stazione di Isernia a due rom arrestati. Sabato scorso, verso le 22, una pattuglia stava controllando sei persone di etnia rom che nel quartiere San Lazzaro, a Isernia, assembrate nonostante le disposizioni vigenti. Nelle fasi dell’identificazione tutti si sono mostrati infastiditi dal controllo dei militari opponendo loro resistenza e manifestando un atteggiamento minaccioso con toni concitati tali da attirare l’attenzione di altri residenti, molti dei quali rom, tutti affacciati da i balconi e finestre. A quel punto è intervenuto un carabiniere libero dal servizio che, avendo assistito ai fatti, è intervenuto in aiuto dei colleghi, richiedendo l’intervento delle altre pattuglie della Radiomobile. In abiti civili, già noto alle persone controllate, si è qualificato ma è stato aggredito da tre di loro con schiaffi e spintoni contro un muro.

Arrivati i colleghi della sezione radiomobile della Compagnia di Isernia, sono così riusciti a immobilizzare i due autori dell’aggressione, arrestati, mentre il carabiniere picchiato è stato medicato in ospedale per un trauma contusivo al volto.