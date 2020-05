Casino online ed App di gioco sempre più ricercate in questa quarantena, ecco cosa sapere

Ultime arrivate nel mondo dei casino on line, dopo quelle per scommesse e virtual, le App di gioco che promettono un futuro roseo per il mondo dell’intrattenimento attraverso l’uso di un dispositivo mobile.

I casino online in costante crescita nel mercato del gaming

I casino online hanno totalmente cambiato il modo di concepire il mondo del gambling in Italia. Se fino a una decina di anni fa, l’unica possibilità per provare l’ebrezza del tavolo verde era quella di recarsi in uno dei pochi casino fisici sul territorio nazionale, dalla legalizzazione dei casino online, lo si può fare anche da casa. Nel corso degli anni, i casino online hanno aumentato la loro offerta. Oggi, grazie alle tantissime versioni di roulette, blackjack, video poker, slot e tanto altro ancora, i casino online stanno avendo un grandissimo successo, ritagliandosi una fetta di mercato importante nel mondo del gaming. Ma così come per gli altri tipi di giochi, anche i casino online si sono dovuti subito adattare al modo di utilizzare la tecnologia da parte degli utenti.

Ed ecco che nascono così le app per giochi da casino online. Le abitudini dei giocatori, che prima utilizzavano maggiormente il computer per divertirsi con i casino online, sono cambiate. E grazie al wi-fi gratuito in quasi tutte le metropoli o a contratti con gli operatori telefonici che garantiscono decine di gigabyte al mese, giocare con le app da casino online è diventata una vera e propria moda. Il business è stato subito fiutato da giganti come Apple e Google, che nei loro app store inseriscono di continuo nuovi giochi da casino gratuiti che garantiscono un grande divertimento, ma che non sono strettamente legati ai casino online. Diverso invece il percorso intrapreso dai tantissimi siti di casino online legali in Italia e ora vi spieghiamo il perché.

Le app per casino online stanno cambiando il modo di giocare degli utenti

Le app per i casino online sono fra le più scaricate nel mondo del gaming. Questo grazie all’enorme bacino d’utenza che gli operatori del settore hanno creato negli scorsi anni. Così, gli amanti dei casino online che fino a poco tempo fa giocavano solo sul pc, ora hanno la possibilità di farlo anche da mobile sui loro smartphone. Le app per i casino online hanno grafiche accattivanti, sono veloci e facili da usare. Con queste applicazioni inoltre i casino online sono in grado di offrire affidabilità e sicurezza nella protezione dei dati personali, garantite dal concessionario, dall’operatore telefonico e ovviamente dai monopoli di stato, trattandosi di siti con regolare licenza ADM.

I casino online, con la creazione delle app hanno fidelizzato i loro clienti ma sono anche riusciti ad attirarne dei nuovi. Sono molti i comparatori che vi aiuteranno a trovare i migliori casino online su cui provare, oltre che ai giochi da tavolo e ai video poker anche le slot più in voga del momento come Fruit Shop, Gonzo’s Quest, Book of Dead e tante altre. Il fatto di divertirsi e poter contemporaneamente provare a vincere denaro reale con soli pochi euro (senza cadere così nella ludopatia) è una delle caratteristiche più esclusive dei casino online perché sono in grado di impostare autolimitazioni sul gioco e versamenti così da essere certi di offrire il massimo per un gioco responsabile. Inoltre con l’avvento di smartphone sempre più prestanti e con qualità grafica all’avanguardia, le app da casino online godranno di ottima salute anche in futuro. In questo momento di incertezza dove il paese sembra ripartire ma regole diverse tra regione e regione sono ancora in molti che sono alla ricerca di queste applicazioni, vedremo in futuro con la riapertura totale delle attività se questo trend continuerà o subirà una battuta di arresto.

Vi raccomandiamo infine di rispettare le leggi in vigore e quindi di provare solo app per casino online che hanno concessione ADM, per la vostra sicurezza e tutela.