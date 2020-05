Casoria, drammatico incidente in casa: grave un bambino di 1 anno

CASORIA/NAPOLI – Un gioco finito in maniera drammatica. Questo è quanto accaduto ad un bimbo di appena un anno di Casoria, in provincia di Napoli. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza al Santobono, dove è arrivato in codice rosso al pronto soccorso. Secondo quanto abbiamo appreso, il bambino stava giocando sul divano con alcuni parenti e sarebbe rimasto incastrato. Le condizioni all’arrivo in ospedale erano critiche, non respirava. Dopo poco i medici sono riusciti a stabilizzarlo.