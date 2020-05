Centauro perde il controllo della moto e muore: Ciro aveva solo 23 anni

PORTO SAN GIORGIO – Ciro Matrullo, 23enne napoletano, ha perso la vita a bordo della sua moto. Erano le 20.00 di ieri quando Ciro in sella alla sua moto stava facendo rientro a casa, per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato contro un palo della segnaletica stradale. L’impatto è stato fatale.

A segnalare l’incidente un’automobilista di passaggio, che ha visto il corpo esanime del 23enne sull’asfalto. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 e della Croce Azzurra di Porto San Giorgio, ma il ragazzo era già in arresto cardiaco. I soccorritori hanno cercato di rianimarlo e lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, dove però è giunto in condizioni disperate. Una volta al pronto soccorso i medici hanno fatto di tutto per far tornare a battere il cuore del giovane, ma non c’è stato nulla da fare e il 23enne è deceduto intorno alle 22. Descritto da tutti come un bravo ragazzo, disponibile verso tutti e con una grande passione quella per le moto e proprio quella le ha fatto perdere la vita.

