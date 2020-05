Centri commerciali pronti a riaprire: la probabile data

Le linee guida indicate dal Consiglio nazionale dei centri commerciali prevedono alcune regole e misure da seguire nella Fase 2: presenza di termoscanner agli ingressi per misurare la temperatura





ITALIA –Fase 2 verso la riapertura di negozi, ristoranti, bar e servizi per la cura della persona il 18 maggio. Resta però il nodo centri commerciali, su cui non sono stati forniti dettagli.

Durante l’emergenza questi sono rimasti aperti per garantire la fruizione di servizi ritenuti essenziali quali supermercati, farmacie, edicole e tabacchi, ma negozi di abbigliamento al loro interno sono rimasti chiusi. Sin dall’emanazione del DPCM 26 aprile il Governo ha fatto intendere che ci sarebbe voluto più tempo prima di tornare a fare shopping nei grandi centri commerciali per evitare che si vengano a creare dei pericolosi affollamenti. Secondo alcuni la riapertura dei centri commerciali in questa fase sarebbe inopportuna sia dal punto di vista sanitario, visto che sono luoghi ad alto flusso e rischio contagio, sia dal punto di vista economico poiché penalizzerebbe le botteghe artigiane e i piccoli negozi di periferia.

RIAPERTURA CENTRI COMMERCIALI

Nell’incontro dell’11 maggio tra Governo e Regioni da cui è scaturita l’autorizzazione a riaprire attività commerciali e servizi per la cura della persona prima di giugno non si è fatto esplicito riferimento ai centri commerciali. Si deduce che resteranno chiusi per più tempo rispetto ai negozi?

La questione non è chiara. Sebbene appaia discriminatorio aprire tutti i negozi e ristoranti fuorché quelli all’interno dei centri commerciali il 18 maggio, è pur vero che una ripresa totale delle attività del centro commerciale potrebbe portare ad assembramenti di persone. E il fatto che ci si trovi – nella maggior parte dei casi – in un luogo chiuso di certo non aiuta a limitare le possibilità di contagio. In attesa di direttive ufficiali che arriveranno entro la fine di questa settimana, ipotizziamo la ripresa lunedì 18 maggio anche per i centri commerciali. Le linee guida indicate dal Consiglio nazionale dei centri commerciali prevedono alcune regole e misure da seguire nella Fase 2: presenza di termoscanner agli ingressi per misurare la temperatura, mascherina obbligatoria per entrare, interventi quotidiani di sanificazione igienizzazione, conta-persone (già presente in molti centri) e ingressi contingentati; percorsi obbligati con segnaletica interna ed esterna, anche nei parcheggi, per una gestione ottimale dei flussi di persone che entrano ed escono.

