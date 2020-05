Chiude Disney Channel, serie tv e film amati da tante generazioni

ITALIA – “Disney Channel le generazioni anni ’80, ‘90 e ’00 non ti dimenticheranno” – questa è una delle frasi che si legge sul canale Twitter Disney Channel, dopo l’annunciata chiusura delle due reti storiche Disney Channel e Disney Junior. Si spengono dunque le due reti memorabili, amatissime da grandi e piccini, e in molti si staranno chiedendo il perché.

La motivazione della loro chiusura è da attribuire all’arrivo in Italia di Disney + e dunque alla scadenza della gestione dei diritti ceduti a Sky nel corso degli anni. I canali televisivi di intrattenimento Disney hanno cessato la loro attività in data 30 aprile 2020. Lo storico canale nato nel 1998 non è più visibile in Italia dove era compreso nel pacchetto Sky insieme a Disney Junior, altra rete che ha appena chiuso i battenti. Su Now TV, inoltre, Disney Channel e Disney Junior sono stati sostituiti rispettivamente da Cartoon Network e Boomerang.

Il piano è naturalmente quello di valorizzare ulteriormente la neonata piattaforma streaming Disney+, che ha debuttato in Italia il 24 marzo e che è partita col botto in tutta Europa. Possiamo definirlo un vero e proprio colpo per gli appassionati del mondo Disney dopo 22 anni di programmazione, e che ha visto la nascita di veri e propri idoli dei giovanissimi come Lizzie McGuire con Hilary Duff, Il mondo di Patty, i gemelli Zack e Cody così come Hannah Montana interpretata da Miley Cyrus.

I volti e i nomi che hanno reso preziosa, per tanti, la presenza di Disney Channel non vanno via ma cambiano casa, traslocando sul servizio di streaming disponibile a 69,99 euro l’anno. Va ricordato che, oltre che su alcuni canali Sky, i canali in chiaro della Rai dedicati alla tv dei ragazzi come Rai Gulp! e Rai Yoyo continueranno a trasmettere produzioni Disney.

LA STORIA

Il palinsesto nei primi anni di vita era ricco di serie tv dei classici Disney: Timon & Pumbaa, Aladdin: la serie, La Sirenetta: la serie; o cartoni come Bear nella grande casa blu, Pepi, Briciola. Il blocco pomeridiano Live zone interagiva con i ragazzi attraverso giochi in studio e telefonate a casa. Si giungeva alla fine della giornata con la trasmissione di un classico film Disney in onda tutti i giorni alle 20.30.

Il primo programma trasmesso fu “Il re leone”. Il famoso canale di intrattenimento si è evoluto anno dopo anno , con la nascita di Lizzie Mc Guire (2003), Quelli dell’intervallo (2005), Zack e cody al grand hotel (2005) , Camp rock (2008), Violetta (2012) , Alex & co, Soy Luna (2015).

Disney Channel e Disney Junior hanno portato avanti generazioni di grandi e piccini, influenzando milioni di ragazzi che sono cresciuti con i film e le serie tv che hanno scritto pagine di storia della televisione. Resteranno dunque pezzi d’infanzia dei quali non si dimenticheranno facilmente le origini.