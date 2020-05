Choc al Cardarelli: due Rom si introducono in ospedale e sputano nell’ascensore

CAMPOBASSO – Intorno ad ora di pranzo hanno cercato di introdursi all’interno del Cardarelli con lo scopo di portare vestiario di ricambio ai propri congiunti ricoverati nel reparto di malattie infettive e affetti da Covid. Si tratta di due Rom che per introdursi hanno utilizzato un montacarichi, di quelli che solitamente servono per spostarsi con le barelle. Da cardiologia sono giunti ad ortopedia e lì sono stati visti da un ausiliario che li ha prontamente redarguiti. I due, non paghi del grave gesto, hanno iniziato ad inveire contro l’operatore e, cosa ancor più grave, a sputare all’interno dell’ascensore. Immediatamente sul posto è intervenuta la Squadra Volante della Polizia che ha provveduto a fermare i due irresponsabili. Gli ambienti frequentati dai due Rom sono stati sanificati, ma il grave episodio getta ancor più nell’ansia e nello sconforto la città di Campobasso. E’ l’ennesimo atto che dimostra come la situazione non sia ben gestita e come i controlli sulla comunità Rom non siano molti efficaci.

FONTE: QUOTIDIANO MOLISE