Choc al Santobono, prende a calci la sua figlia di 5 anni e le spezza la gamba

NAPOLI – Choc all’ospedale Santobono di Napoli dove u bambina di soli 5 anni, ricoverata per alcuni accertamenti dopo dopo un malore accusato nei giorni scorsi, è stata aggredita dalla propria madre mentre era nella sua camera di degenza. La donna, una 30enne di origini straniere, ha colpito con un calcio la piccola. L’impatto è stato così violento tanto che la gamba della bambina si è spezzata.

Sul posto Polizia e servizi sociali, è stato nominato un tutore legale per la bambina. Informato il PM per le ipotesi di reato a carico della donna. Predisposta la presenza costante di personale sanitario e di un altro componente della famiglia nella stanza in cui è ricoverata.

