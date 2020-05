Choc durante la videolezione: uomo si masturba davanti ai bambini

PUGLIA – Storia scioccante quella avvenuta in Salento: un uomo ha fatto irruzione durante una videolezione a cui stavano partecipando diversi bambini di una scuola elementare e ha iniziato a masturbarsi dinanzi ai presenti, alunni e insegnanti. La dirigente scolastica ha presentato formale denuncia alla Polizia Postale e la Procura ha aperto un fascicolo per atti sessuali aggravati dalla presenza di minori e accesso abusivo a un sistema informatico.

Come riporta “il Quotidiano di Puglia”, gli agenti stanno cercando di risalire all’identità dell’uomo, al momento ancora ignota, tramite l’IP e il dispositivo utilizzato. L’applicazione utilizzata per le lezioni, Collabora, permette le videolezioni e l’assegnazione dei compiti in remoto: per accedervi è necessario l’invito attraverso un link inviato dal docente.

