Choc in casa, Giuseppe stroncato da un malore davanti a moglie e figli

MARCIANISE – Comunità in lutto per la morte dell’architetto Giuseppe Barbato. Un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. L’uomo era in casa con la moglie e i suoi due figli piccoli, quando nel pomeriggio si è sentito poco bene.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, ma nonostante il tentativo degli operatori del 118 di rianimarlo, non c’è stato nulla da fare. Questo pomeriggio si svolgerà il funerale presso la chiesa di Madonna della Libera.

