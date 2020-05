By Ciro De Liddo

L’uomo potrebbe essere morto nel periodo natalizio. In corso le indagini per capire la dinamica dei fatti

Choc in città: uomo muore, la compagna brucia il corpo sul balcone

ROMA – Choc in città: uomo muore, la compagna brucia il corpo sul balcone.

Il macabro episodio ha avuto luogo nella giornata di domenica alla Camilluccia a Roma. In mattinata, una donna ha bruciato il corpo esanime del compagno sul balcone di una palazzina in via Mario Fani, scioccando i vicini che hanno immediatamente avvertito le forze dell’ordine.

“Vedo solo ora spuntare il piede di un cadavere dalla balconata di fronte. Spero di sbagliarmi. Quel fagotto è lì da tempo”. Questa la testimonianza di un anziano che incredulo per ciò che la donna stava facendo, ha avvertito i carabinieri che nel giro di pochi minuti sono giunti sul luogo. Entrati in casa, i militati hanno confermato le previsioni dei vicini. Stando alle informazioni rivelate, in casa c’era solo Maria Carla, una 70enne con problemi psicologici e i due cani.

Nessuna presenza del compagno Boris Krinic, cittadino sloveno 59enne. Sull’uomo i carabinieri hanno mantenuto il massimo riserbo fino a tarda serata, poiché si sono attesi gli esami effettuati sui resti trovati in casa. I risultati hanno confermato che il corpo carbonizzato apparteneva proprio a Krinic.

Come riportato da IlMessaggero, la donna ha, in seguito, confessato di aver bruciato il compagno: “Era già morto, l’ho solo bruciato. Aveva un tumore. Ormai proveniva un cattivo odore. Dove lo porterete ora?”. Maria Carla era in un forte stato confusionale.

Ancora non chiaro il metodo con cui la donna ha bruciato il corpo. Sembra che quest’ultima abbia organizzato una pira indiana direttamente sul balcone. Avrebbe trascinato il corpo con una coperta e avrebbe dato fuoco a tutto. Sul caso, è stato aperto un fascicolo per cercare di chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Inoltre, il pm ha ordinato l’autopsia sul corpo dell’uomo per escludere o meno l’omicidio volontario.

Stando alle testimonianze, i vicini non avrebbero più Boris in giro da Natale. Quindi è importante capire se l’uomo sia morto qualche mese fa e se si, il perché la donna l’abbia vegliato per mesi prima di poi compiere il macabro gesto.

La 70enne, inoltre, potrebbe essere riascoltata dal magistrato in presenza di uno psicologo. Inoltre, si deciderà se applicare o meno la misura cautelare per la donna. La decisione sarà, infatti, valutata probabilmente alla luce di una perizia psichiatrica. Si attendono eventuali aggiornamenti.

