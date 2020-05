Choc nel napoletano, taglia tubo del gas per far esplodere moglie e figli





SCISCIANO – Assurdo quanto accaduto a Scisciano, in provincia di Napoli, dove un uomo ha tagliato il tubo del gas nell’intento di far esplodere la sua abitazione con all’interno moglie e figli. A scongiurare la tragedia, i Carabinieri della locale stazione che sono intervenuti dopo la segnalazione dei minori ed hanno ammanettato l’uomo.

A dare la notizia è il quotidiano Roma. La famiglia, moglie e tre figli, ha parlato di vessazioni che andavano avanti da decenni. L’uomo è stato così ammanettato, mentre sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’impianto del gas.

A dare un’altra versione della notizia, ci sono alcuni familiari che riferiscono che l’uomo abbia si tagliato i tubi ma solo per non permettere a moglie e figli di cucinare per una festa in programma. Secondo questa ultima versione, quindi, l’uomo non aveva nessuna intenzione di fare del male.

