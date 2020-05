Cingalesi stipati in un “basso” della madre di Borrelli, la video denuncia. Il consigliere: “Tutto regolare”

NAPOLI – Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli al centro dell’ennesima bufera mediatica, stavolta però non per una delle sue oramai note videodenunce in diretta social, bensì per un possibile “scheletro nell’armadio” testimoniato proprio in diretta da un utente. Nel video, che ha fatto subito il giro dei gruppi ed ha ricevuto centinaia di commenti e condivisioni, si vede un locale a piano terra occupato da un numero elevato di persone. Il locale, sito nei pressi dell’abitazione del consigliere, è di proprietà della madre.

Ed è proprio la donna a recarsi sul posto per parlare con gli agenti di Polizia, esplicitando le generalità del figlio. La persona che filma tutto denuncia le pessime condizioni igieniche del luogo e la presenza di almeno sei letti in uno spazio esiguo e senza la giusta areazione. Al momento dei fatti sono presenti non più di due degli occupanti, cittadini cingalesi che secondo Borrelli hanno un regolare contratto di affitto. I suoi chiarimenti, infatti, sono giunti in serata attraverso un lungo post sulla sua pagina Facebook.

Borrelli ancora una volta divide l’opinione pubblica, come accade spesso per i suoi seguitissimi video. Stavolta a chi lo accusa di predicare bene e razzolare male si oppone chi invece ne prende le parti, asserendo che quanto fatto sia tutto regolare. Il rischio è quello di un pesante scivolone mediatico, per chi proprio della sovraesposizione mediatica ne ha fatto un utile strumento di promozione personale e politica.

Qui il video, mentre questo di seguito è il post di Francesco Emilio Borrelli:

Gira da qualche ora un video su mia madre che, suo malgrado, continua ad essere costante oggetto di attenzione da parte di determinati individui. Un video che qualcuno ha pensato bene di organizzare contro di lei ancora una volta per attaccare me, per chiedermi conto delle mie battaglie contro l’illegalità. Come se non stesse aspettando altro. Non è la prima volta che ci provano. Sullo stesso tema, con le stesse modalità.

Ebbene, trovo inutile ribadire ovvietà e informazioni note, soprattutto quando gli attacchi sono spudoratamente strumentali ed effettuati da soggetti tra l’altro noti alle forze dell’ordine e notoriamente ostili alla mia azione politica.

Ma a volte è utile ripetere le cose ovvie, se non altro per le persone per bene. Quindi mi trovo costretto a ribadire quanto già noto ai Carabinieri, all’agenzia delle Entrate, al Catasto energetico.

Mia madre ha una piccola abitazione (regolarmente denunciata, censita e verificata) che nel 2018 ha dato in affitto a 4 persone di origine cingalese. Hanno firmato un contratto, lo hanno registrato all’Agenzia delle Entrate, il tutto dopo aver effettuato la diagnosi energetica e indicato dettagliatamente i dati delle persone che lo utilizzano, come previsto dalla legge.

Da tempo l’immobile ed i suoi occupanti sono oggetto di “attenzioni” moleste. Non so perché anche se i sospetti sono tanti, non vorrei perché cingalesi o, forse, perché il locale è di mia madre, ma alcuni personaggi si sono più volte recati sul posto invitando gli inquilini (preciso ancora una volta: con contratto di locazione registrato e con regolare diagnosi energetica come dimostrato da mia madre in tutte le sedi) a dare “spiegazioni”. Ripeto, non è la prima volta e nelle precedenti occasioni sono state inoltrate due denunce ai Carabinieri. Anche oggi la scena si è ripetuta. Inutile dire che anche stavolta verrà denunciato l’episodio da mia madre e anche io sporgerò denunce avendo identificato alcuni soggetti presenti, tra cui anche dei pregiudicati, noti per il loro passato e per il loro modo di agire. Perché, anche stavolta, come le volte precedenti, è stata mia madre a chiamare le forze dell’ordine per denunciare le molestie ricevute dagli inquilini (ancora un’altra volta: con contratto di locazione registrato e con regolare diagnosi energetica). Quindi il presunto “scoop” del video che sta girando, di fatto, non è altro che una bufala bella e buona.

Aggiungo solo una cosa: avere l’abitabilità , registrare il contratto, dichiarare e censire chi lo occupa, fare la diagnosi energetica sono azioni previste dalla legge e che sono state regolarmente fatte. Evidentemente chi adesso mi attacca senza essersi preso la briga di informarsi su come stanno realmente le cose, accusando e turbando una signora di 76 anni, pensa che sia impossibile fare le cose rispettando le regole e la legge.

In ultimo: di queste molestie, di questo continuo, inutile e malfatto teatrino gli autori risponderanno alla legge e sapete tutti che, come sempre, andrò fino in fondo.