Cocktail ecosostenibile, al Tuigas in omaggio le bottiglie riutilizzabili

VILLARICCA – I bar riaprono, prima con il solo delivery e poi con il take away. Non tutti, però, lo fanno allo stesso modo: c’è chi, come il Tuigas Cafè Loungebar, si impegna a tutelare l’ambiente consegnando ai propri clienti i cocktail in comodi contenitori di alluminio da conservare e riutilizzare.

Le bottiglie, da 400 ml, riportano il logo del bar e sono autorizzate dalla comunità europea a contenere alimenti, come verificabile attraverso l’apposito marchio sul fondo del contenitore.

Un’idea, quella dei soci Dino di Costanzo e Nicola Vallefuoco, di stile e sensibilità. Ordinando un cocktail dal costo di 6 euro si riceverà quindi in regalo il contenitore riutilizzabile, accompagnato da una selezione di stuzzicherie.

Il Tuigas Cafè Loungebar è su via Consolare Campana a Villaricca, le prenotazioni possono essere effettuate al numero 3457956933 o attraverso canali social: la pagina Facebook e quella Instagram, dove è anche consultabile la lista dei cocktail.