Colpo in banca nella notte: ladri sfondano la vetrata e scappano col bottino

MADDALONI – Rapina in banca nella notte in provincia di Caserta. E’ accaduto a Maddaloni. Vittima del raid della banda di maviventi una filiale della banca Bper di via Capillo. I ladri sono riusciti a portare via il bancomat scappando via velocemente dal centro storico di Maddaloni a bordo di un’auto. Il colpo, presumibilmente, tra le 4 e le 5 di questa mattina, quando era ancora buio. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri hanno forzato la vetrina della filiale portando via il forziere con dentro il denaro contante. L’auto, probabilmente, è stata utilizzata come ariete per sfondare l’ingresso.

