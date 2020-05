Comitato don Peppe Diana in lutto, si è spento Valerio Taglione

AVERSA – Si è spento all’età di 52 anni Valerio Taglione, coordinatore del comitato don Peppe Diana e da sempre attivo nel contrasto alla malavita attraverso l’associazionismo locale e nazionale. Scout nel gruppo di Aversa, dove aveva conosciuto il sacerdote poi ucciso dalla camorra, ne ha portato avanti il messaggio ed i valori fino alla fine. Valerio era da tempo in lotta contro un brutto male che stamattina se l’è portato via. A darne notizia lo stesso comitato che, attraverso la propria pagina Facebook, lo ha ricordato così:

Cari Amici, il nostro Valerio Taglione ha cominciato un nuovo e più lungo viaggio. Ci ha lasciato stamattina. È stato una guida sensibile e integerrima per tutti. Non ha mai lesinato in fatiche e sempre pronto al sorriso. Ogni battaglia per il bene e per gli ultimi era anche la sua.

Ha amato la Vita fino all’ultimo momento. Ci lascia grandi insegnamenti ed è stato un privilegio per noi tutti camminargli accanto. Ciao Valerio.