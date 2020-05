Commozione ai funerali di Lino, agente ucciso in servizio

NAPOLI – Si sono tenuti questa mattina i funerali dell’agente scelto Pasquale Apicella. Presenti al rito funebre anche le istituzioni, il Ministro degli Interni Luciana Lamorgese, il governatore Vincenzo De Luca, il capo della polizia perfetto Franco Gabrielli, il sindaco Luigi De Magistris e il questore di Napoli Alessandro Giuliano.

La bara portata a spalla dai colleghi, il salute militare prima dell’ingresso e al termine del rito funebre, lo straziante dolore della moglie, del padre, della madre, delle sorelle e parole di conforto da parte di tutti gli amici presenti. Una donna spaesata, la moglie di Pasquale, che l’unica cosa che ha voluto durante la celebrazione e riabbracciarlo. lo ha fatto in maniera simbolica, stringendosi forte a sé la bara che ‘custodiva’ il suo grande amore.

Il questore di Napoli Alessandro Giuliano ha rivolto un pensiero ai suoi familiari ricordando quanto Lino amasse il suo lavoro, attraverso una frase di Giovanni Flacone: “Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola”, tatuata sulla sua pelle. Parole profonde ricche di significato: “Nulla potrà compensarvi per questa perdita, ma non sarete mai soli e spero ci considererete come la vostra famiglia. Non conoscevo Lino ma ho ascoltato le parole di chi gli ha voluto bene. Mi hanno parlato del suo passato di atleta e del suo amore per il lavoro di poliziotto. Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola. Questa frase, attribuita a Giovanni Falcone, Lino se l’era fatta scrivere sulla pelle, tanta era la sua passione. Se vostro figlio è avvolto nel Tricolore è perchè voi due avete fatto un buon lavoro. Siate orgogliosi di voi stessi oltre che di lui. Carissima Giuliana, non esiste una parola che possa consolarti in questo momento e purtroppo dovrai essere tu a spiegare perché hanno subito questa gravissima ingiustizia. Ma quando saranno più grandi raccontagli che il papà era felice. Dì loro che il papà contribuiva a rendere questo mondo migliore e insegna loro a non piegare mai la testa. Dì loro che sono figli di un eroe”.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK