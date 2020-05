Con la moto in costiera si schianta contro un bus: grave un giovane di Giugliano

POSITANO – Complice la stupenda giornata di sole, con un gruppo di amici in moto, aveva pensato di raggiungere la costiera amalfitana per godersi la giornata estiva. Ma un giovane di Giugliano è stato coinvolto in un brutto incidente contro un bus della linea SITA e si trova ora ricoverato in gravi condizioni.

Lo schianto si è verificato questo pomeriggio alle 17:30 circa sulla strada Statale 163 Amalfitana, tra i comuni di Positano e Vico Equense

Tremendo l’impatto, con la moto che ha sfondato la parte anteriore del pullman. Il centauro potrebbe aver sbagliato il suo ingresso in curva, allargandosi troppo e non riuscendo più a riprendere il controllo della moto che è andata a scontrarsi frontalmente con l’autobus.

Nulla ha potuto il conducente della SITA, rimasto miracolosamente illeso ma ricoverato per lo choc subito.

Le condizioni del giovane sono apparse subito preoccupanti. Stando ad una prima ricostruzione, i soccorsi sono arrivati in ritardo a causa dalla mancanza di copertura cellulare.

Il giovane avrebbe perso molto sangue ed ora le sue condizioni sono preoccupanti.