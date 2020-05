Concorso Regione Campania, De Luca: “Da giugno lavoreranno 3000 giovani”

CAMPANIA – De Luca ieri pomeriggio, come di consueto, ha fatto il punto della situazione riguardo all’emergenza del coronavirus.

Nel piano socio economico previsto per l’emergenza rientra anche il concorso della Regione Campania. Tanti i partecipanti in attesa di risposta, il governatore ha annunciato: “Per quanto riguarda il concorso dei 10.000 occupati della Regione Campania, abbiamo varato questo concorso alla fine dello scorso anno, per creare lavoro. Questo concorso ha concluso la prima fase che riguardava la partecipazione di 3000 giovani. A causa dell’epidemia c’è stata una sospensione ma ci sono stati dei ricorsi, infatti, a inizio giugno 47 candidati che hanno fatto ricorso sono stati riammessi e faranno le prove suppletive fra l’8 e il 14 giugno. Quindi tra giugno e luglio andranno a lavorare 3000 giovani che hanno fatto il concorso per la Regione Campania. Sono i primi 3000 posti di lavoro veri che partono con un anno di formazione pagato dalla Regione Campania a 1000 euro al mese e che porta alla fine dell’anno all’occupazione a tempo pieno. Si parte dunque con 3mila assunzioni, in attesa di poter procedere, appena possibile, a una seconda prova concorsuale per mandare a lavorare altri 3/5mila giovani negli enti locali”.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK