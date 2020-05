Contrabbando, 60enne di Giugliano preso in via Don Bosco: arrestato





NAPOLI – Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo in via Don Bosco a una persona a bordo di un’auto in cui hanno rinvenuto 129 stecche di tabacchi lavorati esteri per un peso complessivo di circa 26 Kg.

Francesco Mello, 60enne di Giugliano in Campania con precedenti di polizia, è stato arrestato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.