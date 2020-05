Contrae il Covid-19 dopo il ricovero per un incidente: morto 41enne nel napoletano

Ad annunciarlo, il primo cittadino del comune della provincia. Era in una clinica per la riabilitazione e lì avrebbe contratto il virus





VOLLA/BOSCOTRECASE – Era stato ricoverato in clinica dopo un incidente ma ha contratto il Covid – 19. Trasferito in ospedale, è deceduto ieri in tarda mattinata. Questa la tragica vicenda che ha riguardato Davide Liguoro, 41enne salumiere di Volla, in provincia di Napoli. Dopo l’incidente, Liguoro era stato ricoverato nella Clinica di Santa Maria del Pozzo, a Somma Vesuviana. Lì ha affrontato la riabilitazione e probabilmente – in base a quanto riportano alcuni quotidiani della zona – ha contratto il Coronavirus proprio nella struttura. Successivamente, l’uomo è stato trasferito

E’ morto in Ospedale dopo aver combattuto un mese contro il coronavirus. L’uomo, in precedenza, era stato ricoverato per la riabilitazione a seguito di un incidente nella Clinica di Santa Maria del Pozzo all’Ospedale Covid di Boscotrecase, dove purtroppo è deceduto. Liguoro lascia i genitori ed i fratelli, non era sposato. Sarà sepolto nel cimitero di Sant’Anastasia.

La cognata ed uno dei fratelli sostengono, in alcuni commenti sui social, che Davide non sia morto per il coronavirus ma per un’infezione polmonare indipendente dalla patologia di cui tanto si parla in questi mesi.

L’annuncio del Sindaco

“Vi comunico che da poco ho appreso la triste notizia del decesso di un nostro giovane concittadino contagiato dal covid-19. L’amministrazione tutta esprime la propria vicinanza alla famiglia”, queste le parole del Sindaco di Volla, Pasquale Di Marzo.