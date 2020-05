Coronavirus a Napoli, contagiato medico al Cardarelli

NAPOLI – Sale a nove il numero dei contagiati da Covid nel reparto di Medicina 2 dell’ospedale Cardarelli. Una dottoressa in forza al reparto, infatti, è risultata positiva al tampone rinofaringeo, per cui il totale dei sanitari infetti ammonta a tre persone, due dottoresse e un infermiere, e sei pazienti, tutti ricoverati all’interno del reparto maschile del padiglione suddiviso tra uomini e donne, come riporta Il Mattino.

Sulla vicenda, descritta da molti comparti sindacali dell’ospedale come «un focolaio endemico» hanno sollevato dubbi e richieste, i rappresentanti Nursing Up che, in un documento, spiegano come «si sta concretizzando il pericolo di allargamento a macchia d’olio del contagio, visto che i medici che erano in attesa di risposta del tampone, diversamente dagli infermieri, hanno continuato – stando a quanto risulta ai sindacalisti – a prestare servizio anche presso altri reparti di Medicine».