By Alessandra Chianese

In totale sono 968 le persone attualmente positive nella città di Napoli

Coronavirus a Napoli, l’aggiornamento: 14 guariti e zero decessi





NAPOLI – Aggiornamento in merito alla situazione dei contagi da Coronavirus nella città di Napoli: nella giornata di oggi, risultano 14 le persone guarite. Si è registrato solo un nuovo caso di positività e fortunatamente nessun decesso.

Totalmente, sono 968 i soggetti positivi: 75 sono i ricoverati in ospedale, 4 in terapia intensiva, 382 sono in isolamento domiciliare. Le persone guarite sono 393, di cui 11 clinicamente guarite. Gli asintomatici sono 162 e le persone decedute 118.

Il totale dei positivi è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica. I dati sono trasmessi dall’ASL Napoli 1 Centro.



