Coronavirus a Napoli, l’aggiornamento: 2 nuovi casi positivi e un decesso

NAPOLI – Aggiornamento in merito all’emergenza Coronavirus in Campania: nella giornata di oggi, risultano 2 nuovi casi positivi, 1 decesso e 7 guariti. Complessivamente sono 973 le persone attualmente positive nella città partenopea: 420 sono i guariti (di cui 11 clinicamente), 162 gli asintomatici, 73 ricoverati in ospedale (di cui 3 in terapia intensiva), 361 coloro che sono in isolamento domiciliare e 119 i deceduti.

Il totale dei positivi è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica. I dati sono trasmessi dall’ASL Napoli 1 Centro.

