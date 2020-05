Coronavirus a Napoli, l’aggiornamento: 3 nuovi casi positivi e 20 guariti

Aggiornamento in merito alla situazione dei contagi COVID-19 per la Città di Napoli: nella giornata di oggi si sono registrati tre nuovi casi positivi. Fortunatamente, non c’è stato nessun nuovo decesso: il totale delle persone morte con Coronavirus resta a 118. I nuovi guariti sono 20: pertanto, complessivamente sono 413 i soggetti guariti, di cui 11 clinicamente. Risultano 971 i contagiati, di cui 75 ricoverati in ospedale, in terapia intensiva e 365 in isolamento a casa. Gli asintomatici sono 162.

Il totale dei positivi è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica. I dati sono trasmessi dall’ASL Napoli 1 Centro.