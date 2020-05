Coronavirus a Napoli, l’aggiornamento: 3 nuovi casi positivi e 41 guariti

By Alessandra Chianese





NAPOLI – Aggiornamento in merito alla situazione dei contagi da Coronavirus per la città di Napoli: risultano, nella giornata di oggi, 3 nuovi casi positivi e 41 guariti. Nessun nuovo decesso: il totale resta sempre di 121 soggetti morti con Covid-19.

Sono 979 le persone risultate positive ad oggi nella città partenopea, 526 quelle guarite (di cui 11 clinicamente), 162 gli asintomatici, 58 i ricoverati in ospedale (di cui 4 in terapia intensiva), 274 coloro che si trovano in isolamento domiciliare.

Il totale dei positivi è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica. I dati sono trasmessi dall’ASL Napoli 1 Centro.