Coronavirus a Napoli, l’aggiornamento: 6 nuovi casi positivi e 2 decessi

NAPOLI – Aggiornamento in merito alla situazione dei contagi COVID-19 per la Città di Napoli per la giornata di oggi, mercoledì 6 maggio. Risultano 944 le persone attualmente positive: pertanto si è registrato un aumento di 6 persone rispetto a ieri. Purtroppo, si registrano anche due decessi, per un totale di 109 soggetti morti dall’inizio dell’emergenza. Complessivamente risultano 319 le persone guarite (di cui 15 clinicamente guarite), 162 le asintomatiche, 84 quelle ricoverate in ospedale (di cui 5 in terapia intensiva) e 432 in isolamento a casa.

Il totale dei positivi è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica. I dati sono trasmessi dall’ASL Napoli 1 Centro.