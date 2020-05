Coronavirus a Napoli, l’aggiornamento: un nuovo caso positivo e un decesso

By Alessandra Chianese





NAPOLI – Aggiornamento in merito alla situazione Coronavirus nella Città di Napoli: si registrano un nuovo caso positivo e un ulteriore decesso. Il totale dei morti sale a 120 mentre i positivi sono complessivamente 976 (di cui 73 ricoverati in ospedale e 338 in isolamento domiciliare).

Due sono le persone guarite: risultano pertanto 445 i soggetti guariti, di cui 11 clinicamente, e 162 quelli asintomatici.