Coronavirus a Napoli, l’aggiornamento: zero decessi e 3 nuovi casi positivi

NAPOLI – Resoconto giornaliero in merito alla situazione dei contagi COVID-19 per la Città di Napoli: i dati sono quelli aggiornati alla giornata di giovedì 7 maggio.

Risultano attualmente positivi 947 soggetti, quindi 3 persone in più rispetto alla giornata di ieri. Zero sono i nuovi decessi registrati: il totale di coloro che sono morti a causa del Coronavirus resta a 109. Risultano inoltre 343 le persone guarite (di cui 14 clinicamente guarite), 162 quelle asintomatiche, 83 i ricoverati in ospedale (di cui 5 in terapia intensiva) e 412 in isolamento domiciliare.

Il totale dei positivi è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica. I dati sono trasmessi dall’ASL Napoli 1 Centro.