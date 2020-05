Coronavirus a Napoli: oggi 2 positivi ed un morto. Stabile il numero dei guariti

By redazione





NAPOLI – Altri due nuovi contagi ed un decesso nella città di Napoli. Resta stabile a 978 il numero dei positivi al coronavirus. Stabile anche il numero dei guariti che è fermo a 595 mentre sono 9 in più rispetto a ieri i clinicamente guariti.

Il totale nell’infografica non presenta incrementi poiché sono stati esclusi altrettanti pazienti non residenti nella città di Napoli, inseriti dall’Asl nei precedenti bollettini. Nell’aggiornamento odierno si rileva anche un decesso, avvenuto però nei giorni scorsi e non nelle ultime 24 ore.

Il totale dei positivi è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica. I dati sono trasmessi dall’ASL Napoli 1 Centro.

Ricordiamo che i clinicamente guariti sono i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata.

Sono considerati asintomatici i pazienti risultati positivi al tampone (effettuato a seguito di dichiarata o sospetta vicinanza ad altri soggetti già dichiarati positivi) ma che non presentano sintomi clinicamente rilevanti. Questi pazienti sono conteggiati nelle altre categorie, ovvero possono essere ricoverati o in isolamento domiciliare.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui